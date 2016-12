Darts-WM 2017 im Live-Stream sehen: Hopp startet in der zweiten Runde - Video

Max Hopp kann heute in das Achtelfinale der Darts-WM einziehen | Reuters

PDC Darts-WM 2017 im Live-Stream: Am 28. Dezember startet der Wettkampf um 14 Uhr

Max Hopp kann als einziger Deutsche am Mittwoch ins Achtelfinale einziehen

Im Video erklären wir: So seht ihr den Sender Sport 1 auch im Livestream

World Darts Championship im Live-Stream: In der Dart-Weltmeisterschaft geht es um den Einzug ins Achtelfinale. Max Hopp will als erster deutscher Dart-Profi den Sprung schaffen.

Hopp trifft in seiner Zweitrundenpartie am Mittwoch um 14 Uhr bei den Titelkämpfen in London auf den Weltranglisten-13. Kim Huybrechts aus Belgien. Der 20 Jahre alte Idsteiner hatte im Auftaktmatch einen Überraschungserfolg gegen den Niederländer Vincent van der Voort geschafft.

Die weiteren Spiele am Mittwoch bei der Darts-WM:

James Wade - Steve Beaton

Jelle Klaasen - Brendan Dolan

Peter Wright - Jamie Lewis

Die Dart-WM 2017 im Livestream sehen

Der Free-TV-Sender Sport 1 überträgt alle wichtigen Matches der Darts-WM. Mit dem kostenlosen Livestream des Senders könnt ihr die Weltmeisterschaft der des PDC auch ganz leicht online verfolgen. Am Dienstag berichtet der Sport-Sender zwischen 13.30 und 18 Uhr sowie von 19.15 bis 0.45 Uhr aus London.

Gary Anderson steht bereits im Achtelfinale

Titelverteidiger Gary Anderson ist bereits am Freitag mit einem glatten Sieg in das Achtelfinale eingezogen. Dem Schotten genügte eine solide Leistung beim 4:0-Erfolg über den Engländer Andrew Gilding. Zuvor siegte Darren Webster ebenfalls 4:0 gegen den an Nummer 17 gesetzten Australier Simon Whitlock.

Darts auf Twitter verfolgen

Unter denHashtag #dartzember und bei Darts-WM 2017 findet ihr alle Posts in den sozialen Netzwerken über die Darts-WM 2017.

