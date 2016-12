Anschlag von Berlin: Automatisches Bremssystem stoppte den Lkw

Der Lkw, der bei dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt verwendet wurde, kam nur wegen dem automatischen Bremssystem (ABS) zum Stehen. Das berichten "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR.

Der Bordcomputer reagierte demnach nach der 70 bis 80 Meter langen Todesfahrt auf einen Aufprall. Das ABS betätigte dann automatisch die Bremsen des Lkw. Offenbar hat also nur die Technik verhindert, dass der Attentäter weiterfahren und noch mehr Menschen töten konnte.

Verdächtigt, den LKW gelenkt zu haben, der am 19. Dezember in einen Berliner Weihnachtsmarkt raste, wird Anis Amri. Bei dem Anschlag starben zwölf Menschen. Amri konnte anschließend fliehen und wurde am Freitag von Polizisten in Italien aufgegriffen und nach einer Schießerei getötet.

Nach wie vor ermittelt die Polizei, ob Amri ein Unterstützer-Netzwerk hatte und mit wem er vor und nach dem Anschlag in Kontakt war.

