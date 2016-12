AfD macht wieder mal gegen Flüchtlinge mobil - ein einziger Tweet widerlegt die Hetze

Ein Flüchtling begeht eine Straftat und schon prescht die AfD vor und nutzt den Fall für ihre Zwecke. Der Zweck besteht so gut wie immer darin, gegen Flüchtlinge pauschal zu hetzen. Und festzustellen, dass Deutsche bestimmte Verbrechen niemals begehen würden.

Wie dabei oft Fakten verdreht werden oder schlichtweg Falsches als wahr verkauft wird, zeigt die Nachrichtenseite "Krautreporter" an einem aktuellen Fall. Aufhänger ist der Facebook-Post eines AfD-Abgeordneten zur Attacke auf einen Obdachlosen durch sechs Syrer und einen Libyer.

Die "kulturellen Unterschiede" zwischen Europa und dem Nahen Osten, schrieb der Berliner AfD-Abgeordnete Marc Vallender in einem Post auf seiner Facebook-Seite, hätten zu der Tat geführt. Damit suggeriert er, dass Deutsche eine solche Tat nicht begehen würden.

Wie aber "Krautreporter" mit einer kurzen Recherche zeigt: Der "kulturelle Unterschied", über den Vallender fabuliert, existiert so nicht. Seit der Wiedervereinigung haben Neonazis in Deutschland 28 Obdachlose getötet.

Wir haben die Aussage eines AfD-Mannes zu dem Obdachlosenfall in Berlin überprüft. pic.twitter.com/OBlSJahOFW

Ob das den AfDlern eine Lehre sein wird, künftig keine vorschnellen Behauptungen zu verbreiten, darf aber leider bezweifelt werden.

