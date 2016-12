Das "Winnetou"-Remake geht am Dienstagabend weiter

RTL zeigt "Das Geheimnis vom Silbersee" am 27. Dezember ab 20.15 Uhr

Im Video erklären wir, wie ihr RTL im Live-Stream sehen könnt

"Winnetou" im Live-Stream: RTL erzählt dieser Tage einen Klassiker neu: "Winnetou". Die Trilogie begann am Sonntag damit, dass der Sachse Karl May ins Amerika der 1860er Jahre reist. Es ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten - und der Gefahren.

Schon im Zug wird er daher vor den gefährlichen "Rothäuten" gewarnt. Aber bei May kommt alles ganz anders. Mit den Apachen verbindet den Mann bald eine tiefe Freundschaft.

Darum geht's in "Winnetou: Das Geheimnis vom Silbersee"

Trotzdem: Im zweiten Teil reitet der weiße Herr May zurück in seine bisherige Welt, um bei einem Großbauprojekt in Santa Fe anzufangen.

Das Dorf der Apachen wird derweil vom schießwütigen mexikanischen Banditen El Mas Loco (Fahri Yardim), seinem Kumpan Professor Spengler (Matthias Matschke) und weiteren Männern überfallen. Nscho-tschi wird entführt und soll ihnen den Weg bis zum Silbersee weisen.

Karl erfährt von der Entführung, begreift, wie sehr er die Schamanin liebt, und reist zurück ins Apachenland. Gemeinsam mit Winnetou kann er sie befreien, und daheim hat sie ihn dann flugs in einem indianischen Ritual zum Ehemann auserkoren, während er sie noch ganz altmodisch auf Knien um ihre Hand bittet. Schließlich sagen beide "Ja".

➨ Passend zum Thema"Winnetou"-Remake: Diese eine Sache wird RTL heute Abend radikal anders machen

"Winnetou" im Live-Stream sehen - so geht's



Bandido Ojo (Carlo Ljubek, l.) bedroht Winnetou (Nik Xhelilaj, 2.v.r.). Credits: RTL / Nikola Predovic

Rund um Weihnachten könnt ihr auf RTL "Winnetou - Der Mythos lebt" sehen. Der Sender zeigt den zweiten Teil am Dienstag um 20.15 Uhr. Während der TV-Ausstrahlung könnt ihr "Winnetou" auch im Live-Stream von RTL sehen. Diesen bietet der Sender auf seinem eigenen Portal TVnow an - jedoch nur gegen eine monatliche Gebühr.

Premium-Abonnenten von Magine TV und TV Spielfilm live, die beide Kooperationspartner der Huffington Post sind, können die Trilogie ohne weitere Kosten bei ihrem jeweiligen Anbieter sehen.

Nach der Ausstrahlung findet ihr die drei Teile von "Winnetou" in der Mediathek von RTL als Video-on-Demand. Damit könnt ihr die Neuverfilmung kostenlos und zeitlich unabhängig online sehen.

➨ Mehr zum Thema: "Winnetou" im Live-Stream: RTL-Trilogie online sehen - so geht's

So geht's weiter

Der dritte Teil "Der letzte Kampf" steht am 29. Dezember bei RTL auf dem Programm. Auf seiner Farm entdeckt Shatterhand dann zusammen mit Winnetou durch Zufall eine Ölquelle. Ausgerechnet ein drogenabhängiger Dandy bekommt Wind davon.

➨ Ein weiteres Highlight rund um Weihnachten: Darts-WM 2017 im Live-Stream

sehen - so geht's



Auch auf HuffPost: