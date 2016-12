"Winnetou" bis "Last Vegas": TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, RTL: Winnetou (2) - Das Geheimnis vom Silbersee, Wildwestabenteuer

Karl (Wotan Wilke Möhring), der mittlerweile bei den Apachen lebt, wird von Nscho-tschi (Iazua Larios) in einem indianischen Ritual zum Ehemann auserkoren. Hin- und hergerissen zwischen seinen Gefühlen für die schöne Indianerin und dem Wunsch, als Ingenieur zurück in "seine Welt" zu gehen, verlässt Karl das Indianerdorf, um bei einem Großbauprojekt in Santa Fe anzufangen. Dann wird das Dorf von mexikanischen Banditen überfallen. Diese folgen der Legende vom Schatz der Apachen und entführen Nscho-tschi, die ihnen als Schamanin den Weg weisen soll. Ihre Schatzsuche führt sie bis zum Silbersee.

Die Neuauflage von "Winnetou" mit Wotan Wilke Möhring gibts auch auf Blu-ray und DVD

20:15 Uhr, ZDF: Last Vegas, Komödie

Billy (Michael Douglas) hat seine alten Kumpel Paddy (Robert De Niro), Archie (Morgan Freeman) und Sam (Kevin Kline) zum Junggesellenabschied nach Vegas eingeladen. Er will eine Frau heiraten, die altersmäßig seine Tochter sein könnte. Doch das Wochenende in der Wüste verläuft anders, als geplant. Archie muss zunächst seinem Sohn Ezra entkommen, der ihn seit einem Schlaganfall wie ein unmündiges Kind behandelt. Sam erhält von seiner Frau Miriam die Genehmigung zu einem Seitensprung. Paddy ist hingegen mit Billy zerstritten und kann nur mit Mühe nach Las Vegas gelockt werden.

20:15 Uhr, Sat.1: Lemony Snicket - Rätselhafte Ereignisse, Fantasykomödie

Bei einem Brand verlieren die drei Baudelaire-Kinder ihre Eltern - sie erben allerdings ein großes Vermögen, das ihnen mit Erreichen der Volljährigkeit ausgezahlt wird. Bis dahin soll ein Verwandter als Vormund der drei Waisen dienen. So kommen sie von einem Verwandten zum nächsten - denn Graf Olaf (Jim Carrey), ein exzentrischer Schauspieler, versucht immer wieder, das Erbe der Kinder an sich zu reißen.

20:15 Uhr, kabel eins: Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Sternekoch Frank Rosin verschlägt es nach Kirchlengern in Ostwestfalen. Die Hauptattraktion des Ortes: die viel besuchte Gokartbahn. Dort betreibt der gelernte Starkstromelektriker Michael das Restaurant "Silberpfeil". Doch er steht kurz vor dem finanziellen Aus, denn er hat weder Ahnung vom Kochen noch ein gutes Verhältnis zu den Verpächtern. Frank Rosin braucht starke Nerven und eisernen Durchhaltewillen, sonst droht der "Silberpfeil" mit Karacho aus der Kurve zu fliegen.

20:15 Uhr, VOX: The Impossible, Katastrophendrama

26 Dezember 2004: Henry (Ewan McGregor) und Maria (Naomi Watts) sind gemeinsam mit ihren drei Söhnen nach Khao Lak gereist, um das Weihnachtsfest im thailändischen Paradies zu verbringen. Während die Eltern am Pool die Seele baumeln lassen, toben sich die Kinder im Wasser aus. Doch plötzlich wird die Idylle von einem beängstigenden Donnern unterbrochen. Die Erde beginnt zu begeben. Und dann ist er plötzlich da: der Tsunami. Die totbringende Welle überrascht die Urlauber mit einer solchen Wucht, dass keine Zeit bleibt, sich in Sicherheit zu bringen. Die gewaltigen Wassermassen reißen alles mit sich, was sich ihnen in den Weg stellt.