Til Schweiger: So küsst er vor der Kamera

"Til küsst filmreif weltklasse, ist doch klar."

Die Rolle des machohaften Frauenhelden beherrscht Til Schweiger (53, "Keinohrhasen") wie kein zweiter. Als solcher hat er offenbar auch seine Kusstechnik vor der Kamera perfektioniert. Wie Schauspielerin Claudia Michelsen (47, "Der Turm") im Interview mit der "Bild"-Zeitung verraten hat, sind Schweigers Filmküsse nämlich "weltklasse". Und Michelsen muss es wissen, denn sie spielt in Wolfgang Petersens neuer Gauner-Komödie "Vier gegen die Bank" die heimliche Affäre von Schweigers Rolle Chris. Der Streifen ist am 25. Dezember in den deutschen Kinos angelaufen.

Hier können Sie sich den Trailer zu "Vier gegen die Bank" ansehen