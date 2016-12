Stefania LaVie Owen kombiniert das Glitzer-Kleid mit XXL-Blazer

Stefania LaVie Owen (19, "In meinem Himmel") hat auf dem Weg zum Screening des Films "All We Had" in New York City alle Blicke auf sich gezogen. Sie trug ein glitzerndes Mini-Dress mit Augen-Aufdruck. Obwohl das Kleid kurz war und sie einen tiefen Ausschnitt zeigte, wirkte ihr Look elegant. Denn die Schauspielerin kombinierte ihr Outfit mit einem XXL-Blazer in schwarzem Samt-Stoff und dem dazu passenden Halsband.

Außerdem trug sie noch samtene Pumps und ein paar Ringe als Accessoires. Viel Make-up benötigte die 19-Jährige nicht: Sie entschied sich für dezent geschminkte Smokey-Eyes und einen zarten Gloss. Statt einer Clutch trug LaVie Owen ihr Handy bei sich, das in der grauen Farbe perfekt zu ihrem Kleid passte.

