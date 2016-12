So entspannt war Weihnachten für Catherine Zeta-Jones

Mit einem witzigen Familienfoto hat Catherine Zeta-Jones (47, "Verlockende Falle") wohl so einige Fans neidisch gemacht. Während in vielen Familien der Weihnachtsstress immer wieder seinen Tribut fordert, hat die Schauspielerin ein wunderbar entspanntes Fest verbracht. Auf dem Familienbild, das Zeta-Jones via Instagram mit ihren Fans teilte, liegt sie zusammen mit ihrer Familie chillig auf einer Couch.

Während sie, ihr Mann Michael Douglas (72, "Ant-Man") und Tochter Carys (13) offenbar ein Nickerchen machen, grinst Sohn Dylan (16) in die Kamera. Die vier liegen kreuz und quer übereinander und wirken, wie Zeta-Jones auch kommentierte, tatsächlich "total entspannt". Kurz zuvor hatte sie übrigens ein Bild ihres festlich geschmückten Christbaums geteilt, unter dem dutzende Geschenke zu liegen schienen.

