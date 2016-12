Kate Hudson schenkt Fans einen Weihnachtsklassiker - und sie singt ihn selbst

Als Schauspielerin ist Kate Hudson (37, "Deepwater Horizon") bereits sehr erfolgreich. Doch nun hat sie zur Weihnachtszeit bewiesen, dass noch ein zweites Talent in ihr schlummert. In einem kurzen Clip auf Instagram gab sie für ihre Fans eine Interpretation des Weihnachtsklassikers "Have Yourself a Merry Little Christmas" zum Besten. Wechselt Hudson nun den Beruf? Von der Schauspielerin zum Popstar?

Merry Christmas to all and to all a goodnight ✨🎄✨ Ein von Kate Hudson (@katehudson) gepostetes Video am 24. Dez 2016 um 21:40 Uhr

Wohl kaum, denn dass Hudson eine gute Sängerin ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr. 2009 stellte sie bereits ihr Gesangstalent mit Lady Gagas Song "Americano" im Musical-Film "Nine" unter Beweis. 2012 trat sie als sexy Tanzlehrerin in der US-Serie "Glee" auf. Dort gab es mit "Dance Again" einen Hit von Jennifer Lopez von ihr zu hören.

