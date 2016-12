Jennifer Lawrence und Selena Gomez: Damit überraschten sie kranke Kinder

An den Weihnachtsfeiertagen können viele Menschen nicht im Kreise ihrer Liebsten Plätzchen essen oder Lieder singen. Viele Kinder müssen zum Beispiel in Krankenhäusern aushaaren. Um den Kleinen eine Freude zu bereiten, haben Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence (26, "Passengers") und Sängerin Selena Gomez (24, "Kill Em With Kindness") kranke Kinder im Krankenhaus überrascht.

Lawrence heiterte wie jedes Jahr die Patienten im Norton Children's Hospital in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky auf. Es ist zu einer Weihnachtstradition für die Schauspielerin geworden, die kleinen Patienten in ihrer Heimatstadt zu besuchen. "Vielen Dank, Jennifer", heißt es auf der Facebook-Seite des Krankenhauses. "Du bringst wahrhaft jeden zum Lächeln."





Selena Gomez hingegen schaute im Cook Children's Medical Center in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas vorbei. Ein Bild auf dem Instagram-Profil des Krankenhauses dokumentiert ihren Besuch. US-Medienberichten zufolge war die 24-Jährige "sehr süß und wirklich unglaublich zu den Kindern". Es sollen auch einige Tränen geflossen sein, da es für etliche Patienten sehr emotional war, die Sängerin zu treffen.