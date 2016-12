Janina Uhse: So gefällt es ihr im Einhorn-Café

Einhörner waren 2016 ein Mega-Trend. Kurz vor dem Start ins neue Jahr hat sich "GZSZ"-Star Janina Uhse (27) offenbar einen kleinen Traum erfüllt und das Unicorn Café in Bangkok besucht. Von ihrem Ausflug postete sie ein Foto auf Instagram, das sie inmitten von pinken Plüscheinhörnern auf einer ebenso knallig pinken Couch zeigt. "Was für ein friedlicher Ort", kommentierte Uhse den Schnappschuss. In Hashtag-Form schrieb sie außerdem dazu: "Ich bin so süß, ich könnte Zucker pupsen."

What a peaceful Place 🦄💞 #unicornseverywhere #unicorncake #unicorncafe #ichbinsosüßichkönntezuckerpupsen Ein von Janina Uhse (@janinauhse) gepostetes Foto am 25. Dez 2016 um 5:38 Uhr

Das Unicorn Café in der thailändischen Hauptstadt gibt es laut dem Facebook-Auftritt des Lokals bereits seit 2012. Wie zahlreiche Verlinkungen auf Instagram beweisen ist es ein beliebter Ort für - vor allem weibliche - Touristen, die ihrer Liebe zu den pastellfarbenen Fabelwesen frönen wollen.

