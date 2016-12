Zu Silvester: Hotelpreise steigen wieder deutlich an

In den eigenen vier Wänden aufs neue Jahr anzustoßen, ist schön, auf die Dauer ist aber Abwechslung gefragt. In diesem Fall bieten sich kurze Städtetrips an. Denn bei dieser Gelegenheit können Urlauber sowohl eine neue Stadt kennenlernen, als auch feucht fröhlich ins neue Jahr hineinfeiern. Von Stadt zu Stadt variieren die Preise für Hotelübernachtungen allerdings sehr deutlich. Eins haben sie aber beinahe alle gemeinsam: Zu Silvester muss der Besucher tiefer in die Tasche greifen.

In einer Untersuchung hat sich das Vergleichsportal "Check24" 15 bei Deutschen sehr beliebte Reiseziele angeschaut und die Hotelpreise überprüft. Demnach steigen die Preise an Silvester im Schnitt um 36 Prozent gegenüber dem Durchschnittspreis im Dezember. Besonders teuer sind die Hotels in Amsterdam und Prag. Für eine Übernachtung zum Jahreswechsel zahlen Urlauber in diesen beiden Städten 341, bzw. 327 Euro. In Prag ist das beinahe eine Steigerung um 100 Prozent gegenüber dem normalen Preis im Dezember.

Deutlich günstiger haben es Reisende dagegen in Bangkok. In der thailändischen Hauptstadt kostet die Silvester-Übernachtung rund 61 Euro. Im Allgemeinen ist aber das Preisniveau mit ca. 49 Euro in dem südostasiatischen Land vergleichsweise gering. Auch in Deutschland müssen Reisende zum Jahreswechsel geringfügig mehr zahlen. So zahlen Hotelgäste in Leipzig 114 statt 98 Euro pro Nacht. Wer nach Stockholm fliegt, kommt sogar ganz ohne Preiserhöhung durch. Selbst an Silvester erhöhen die Hotels in der schwedischen Hauptstadt ihre Preise nicht.

In der Untersuchung hat das Vergleichsportal Amsterdam, Bangkok, Barcelona, Berlin, Dresden, Hamburg, Leipzig, London, München, New York, Paris, Prag, Rom, Stockholm und Wien miteinander verglichen.