Taylor Swift überraschte ihren vielleicht ältesten Fan

Taylor Swift (27, "Bad Blood") hat Weihnachten ihrem wohl ältesten Fan eine Überraschung gemacht: Die Sängerin besuchte nämlich den 96-jährigen Robert Frye bei seiner Familie und gab sogar ein paar Hits auf ihrer Akustikgitarre zum Besten. Der Kriegsveteran ist zuvor auf Twitter und Co. berühmt geworden, weil er sich als großer Fan outete. Mit über 90 reiste er mit seinen Enkeln schließlich immer noch zu Konzerten der Sängerin.

It's a Christmas Miracle!!! Thank you @taylorswift13. My grandpa was so excited!! pic.twitter.com/1bGlUys38b

— robert frye (@bert_frye) 26. Dezember 2016