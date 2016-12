George Michael: So emotional sprichtsein Partner über den Tod des Sängers

Nach dem überraschenden Tod von Superstar George Michael (1963-2016, "Careless Whisper") kommen immer mehr Details an die Öffentlichkeit: Sein Partner Fadi Fawaz, ein Star-Friseur, schrieb auf Twitter, dass er den 53-jährigen Sänger tot in seinem Haus gefunden habe: "Dieses Weihnachtsfest werde ich niemals vergessen. Am Morgen findest du als erstes deinen Partner friedlich und tot im Bett. Ich werde niemals aufhören, dich zu vermissen."

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx

— Fadi Fawaz (@fadifawaz) 26. Dezember 2016