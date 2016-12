Nach Carrie Fishers Tod fasst Madonna 2016 in zwei Worten perfekt zusammen

Die Trauer ist groß nach dem Tod von Schauspielerin Carrie Fisher. Zahlreiche Prominente aus Hollywood würdigten am Dienstag die mit den "Star Wars"-Filmen berühmt gewordene 60-Jährige. Ihre Tochter Billie Lourd hatte den Tod der Mutter am Morgen mitteilen lassen.

"Star Wars"-Schöpfer George Lucas würdigte sie ebenso wie Schauspielstar Harrison Ford, der an der Seite von Fisher die Figur Han Solo verkörpert hatte. "Carrie war einzigartig, brillant, originell. Lustig und emotional furchtlos", schrieb Ford. Mark Hamill, der als Luke Skywalker in den ersten drei "Star Wars"-Filmen mit Fisher vor der Kamera stand, schrieb auf Twitter, dass er niedergeschmettert sei und keine Worte finde.

Carrie Fisher starb, nachdem bereits Legenden wie David Bowie, Muhammed Ali, Prince oder George Michaels in diesem Jahr von uns gegangen sind. Am Besten fasste die Gefühle die Sängerin Madonna zusammen. Sie postete das Bild eines Buches, auf dessen Cover die nur Worte "Fick dich, 2016" stehen. Darunter schrieb sie: "Gott segne dich, Carrie Fisher".

Read this book In case you need reminding. God Bless You Carrie Fisher. 🙏🏻. pic.twitter.com/vMbXyjt6UY

— Madonna (@Madonna) 28. Dezember 2016