Liz Smith: Britischer Film-Star mit 95 Jahren gestorben

Ausgerechnet an Heiligabend ist eine der bekanntesten Film-Großmütter Großbritanniens verstorben: Schauspielerin Liz Smith (1921-2016) starb im Alter von 95 Jahren, wie ein Sprecher der Familie unter anderem der Boulevard-Zeitung "Daily Mirror" bestätigte.

Smith hatte erst mit 50 Jahren im Filmgeschäft Fuß gefasst. Dafür war sie aber bis ins hohe Alter immer wieder in Rollen als rüstige alte Dame zu sehen - etwa in den Filmen "Charlie und die Schokoladenfabrik", "A Christmas Carol", in der TV-Serie "Die Abenteuer des jungen Indiana Jones" und in der britischen Kultreihe "The Royle Family".

