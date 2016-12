"Routine braucht der Mensch eben auch": Berliner Pannenflughafen-Eröffnung verschiebt sich schon wieder

Diese Meldung gab es schon so oft, dass sie kaum neu erscheint. Und doch heißt es auch am Dienstag wieder: Die Eröffnung des Berliner Flughafens ist offiziell verschoben.

Ursprünglich hieß es, der Berliner Pannenflughafen soll Ende 2017 endlich seine Pforten öffnen. Doch daraus wird schon wieder nichts, wie die "Bild" vermeldet. Die Zeitung beruft sich dabei auf Gesellschafter- und Flughafenkreise. Der Grund: Es soll Probleme mit der Elektrotechnik geben.

Für die Verschiebung soll es laut "Bild" außerdem einen geheimen Terminplan geben. Der werde erst in der zweiten Januar-Hälfte öffentlich.

Natürlich macht die erneute Verschiebung vor der Häme des Internets keinen Halt.

So schreibt zum Beispiel die NDR Sendung "extra 3" auf Twitter: "Ab dem wievielten Mal wird der Witz wieder lustig?"

Ein User schreibt auf Twitter: " In Homeland S05E11 ist der #BER schon in Betreib und die Serie fällt somit ins Science-Fiction Genre."

In #Homeland S05E11 ist der #BER schon in Betrieb und die Serie fällt somit ins Science-Fiction Genre.

Ein anderer User verortet die (fiktive) Meldung, dass der Berliner Flughafen fertig ist unter Fake News: "Der #BER wird ... fertig. #FakeNewsChallenge"

Andere User verbinden die Eröffnung mit einer Hoffnung "Fertigstellung des Berliner Flughafens wurde erneut verschoben. Man hofft aber, zur Eröffnung Präsidentin Obama einladen zu können."

Und für manche User gehört die Nachricht einfach dazu: "Routine braucht der Mensch eben auch: Eröffnungstermin für den #BER wird erneut verschoben. Danke, das Jahr war ja aufregend genug."

