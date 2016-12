Anwar Hadid und Co.: So sexy sind die Brüder der Models

Gigi (21) und Bella Hadid (20), Rosie Huntington-Whiteley (29), Toni Garrn (24) und Sara Sampaio (25) haben nicht nur ihren Job gemeinsam. Die fünf Models haben auch alle Geschwister - und zwar gut aussehende Brüder, die teilweise ebenfalls als Models aktiv sind. Hier gibt's den großen Lifestyle-Check der Model-Brüder...

Anwar Hadid

Wofür sich Toni Garrn mit ihrer Stiftung engagiert, erfahren Sie in diesem Clipfish-Video

Seine beiden großen Schwestern Gigi und Bella sind die neuen Stars am Model-Himmel, doch auch Anwar Hadid hat die guten Gene seiner Eltern geerbt. Kein Wunder also, dass er 2016 ebenfalls einen Model-Vertrag bei der bekannten Agentur "IMG Models" unterschrieben hat. Bei der Fashion Week in New York ist er außerdem ein gern gesehener Gast in der Front Row. Und auch Anwars Freundesliste kann sich sehen lassen: Die Geschwister Jayden und Willow Smith, Hailey Baldwin, Kendall Jenner und noch viele andere Promi-Sprösslinge sind darunter.

Niklas Garrn

Vor kurzem feierten Toni und Niklas Garrn ihr Debüt als Designer-Duo. Für die Marke Closed designten die Geschwister aus Hamburg eine eigene Unisex-Kollektion. Die beiden stehen sich auch im echten Leben wirklich nahe, regelmäßig posten Toni und Niklas gemeinsame Fotos auf Instagram. Doch anders als seine Schwester, die international als Model erfolgreich ist, steht ihr älterer Bruder nur hobbymäßig vor der Kamera. Er studiert an der TU München Wirtschaftsingenieurwesen. 2017 begleitet er Toni auf einer Reise für deren Stiftung.

Toby Huntington-Whiteley

Den Schmollmund, die leuchtenden Augen und die blonde Mähne haben sie definitiv gemeinsam: Genau wie seine große Schwester Rosie ist auch Toby Huntington-Whiteley als Model erfolgreich. Doch neben seinem Fashion-Job arbeitet er außerdem noch als Fitnesstrainer. Auf seinem Instagram-Account gibt sich der Brite herrlich bodenständig: Angeberische Oben-Ohne-Schnappschüsse, auf denen man einen Blick auf seinen Sixpack erhaschen könnte, sucht man da nämlich vergebens. Stattdessen findet man süße Kuschelfotos mit Hunden und Urlaubsbilder.

André Sampaio

Auch "Victoria's Secret"-Engel Sara Sampaio hat einen Bruder, der sich sehen lassen kann. Ein Blick auf das Instagram-Profil von André Sampaio zeigt: Der Portugiese scheint ein echter Spaßvogel und ein kreativer Kopf zu sein. Er arbeitet in Porto in einem Design Studio. Außerdem gilt er als einer der wichtigsten Vertrauten seiner Schwester.