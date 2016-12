Im US-Wahlkampf führte Donald Trump die deutsche Bundeskanzlerin und ihre Flüchtlingspolitik als Negativbeispiel an. Hat das Angela Merkels Ansehen in den USA geschadet? US-Botschafter John B. Emerson glaubt nein - und erzählt, wie er als Ausländer die Flüchtlingskrise in Deutschland erlebt hat.

