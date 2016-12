Pakistans Verteidigungsministerium fällt auf Fake-News rein und droht mit Atomwaffen

Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif hat Israel wegen einer Falschmeldung mit Atomwaffen gedroht

Die Seite "AWD-News" hatte eine Aussage eines ehemaligen israelischen Verteidigungsministers frei erfunden

Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif ist offenbar auf eine Falschmeldung hereingefallen und drohte daraufhin Israel mit Nuklearwaffen. Das berichtet unter anderem "Spiegel Online".

Auslöser für die Drohung war eine Nachricht auf der Online-Seite "AWD-News", die am 20. Dezember veröffentlicht wurde. Darin hieß es, dass der ehemalige israelische Verteidigungsminister Maoshe Yaalon gedroht hätte, Pakistan mit Nuklearwaffen zu zerstören, falls das Land Bodentruppen nach Syrien schicken würde.

Asif erinnert an die Atomwaffen seines Landes

Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif veröffentlichte am 23. Dezember dann eine Meldung auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, die Bezug auf die Falschmeldung nahm: "Israelischer Verteidigungsminister droht nukleare Vergeltung an, eine pakistanische Beteiligung in Syrien gegen den IS vorausgesetzt. Israel vergisst, dass Pakistan auch Staat mit Atomwaffen ist."

Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH — Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) 23. Dezember 2016

Das Problem nur: Der ehemalige israelische Minister Yaalon hatte diese Aussage offenbar nie gemacht. In der Meldung von "AWD-News" fehlt eine Quellenangabe, die Nachricht ist wohl frei erfunden.

Israel dementiert

Das israelische Verteidigungsministerium dementierte dann auch per Twitter, Yaalon habe Pakistan in dieser Weise gedroht: "Der ehemalige Verteidigungsminister hat die Aussagen, auf die Khawaja Asif Bezug nimmt, nie gesprochen. Der Bericht ist fiktiv."

@KhawajaMAsif ההצהרות שיוחסו לשר הבטחון הקודם יעלון בענין פקיסטאן מעולם לא נאמרו

הדיווח אליו התייחס שר ההגנה הפקיסטאני הוא פיקטיבי לחלוטין. — משרד הביטחון (@MoDIsrael) 24. Dezember 2016

Wie die britische Tageszeitung "The Guardian" berichtet, ist "AWD-News" von mehreren Organisationen, die Fakten überprüfen, als Seite identifiziert worden, die gezielt Falschmeldungen verbreitet.

Israel besitzt laut offiziellen Angaben keine Atomwaffen, wird faktisch aber zu den Atommächten gezählt. Pakistan verfügt seit 1998 über Atomwaffen. Beide Länder unterhalten zueinander keine diplomatischen Beziehungen.

