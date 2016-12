An Weihnachten: Männer zünden Obdachlosen in Berlin an - wer kennt die mutmaßlichen Täter?

Was an Heiligabend in Berlin passierte, macht sprachlos:

Ein Gruppe von 7 Männern zündete am 24.12. einen Obdachlosen in einer Berliner U-Bahnstation an - sie nahmen damit seinen Tod in Kauf. Die Mordkommission in Berlin nahm umgehend die Ermittlungen auf.

Glücklicherweise griffen Passanten ein und löschten das Papier, mit dem sich der Obdachlose zugedeckt hatte. Der 37-jährige Mann blieb unverletzt.

Jetzt hat die Berliner Polizei einen Fahndungsaufruf veröffentlicht - mit den Bildern der mutmaßlichen Täter (das Video der Überwachungskamera seht ihr oben):

Hinweise nimmt die 4. Mordkommission beim Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664- 911 444 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

(pb)