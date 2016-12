George Michael ist tot. Millionen Fans weltweit trauern um das musikalische Ausnahmetalent.

Auch Schauspielerin Sarah Michelle Gellar, bekannt aus der Kultserie "Buffy", kann das plötzliche Ableben des Weltstars nicht fassen. Allerdings ist sie offensichtlich davon ausgegangen, dass Boy George verstorben ist.

Sie twitterte: "Do you really want to hurt me? Anscheinend schon, 2016. #ripBoyGeorge ich war einer deiner größten Fans."

Sarah Michelle Gellar seems to have missed the memo... #cringe pic.twitter.com/eV0HSRXyLU — Sad cringe (@sad_cringe) 26. Dezember 2016

Ähm...

via GIPHY





"Buffy" steht zu ihrem Ausrutscher

Der Fauxpas blieb nicht unbemerkt: Zahlreiche Twitter-Nutzer machten Gellar auf ihren Fehler aufmerksam. Diese löschte ihren Tweet schließlich und entschuldigte sich für das Missgeschick: "Es ist immer noch genauso traurig, wenn man die richtigen Informationen hat. Danke an alle, die mich korrigiert haben - es ist immer noch so traurig", twittert die Schauspielerin.

Just as sad when you get the correct information- #ripGeorgeMichael thank you to everyone who corrected me- it's still so sad — Sarah Michelle (@SarahMGellar) 25. Dezember 2016

Sarah Michelle Gellar in Bedrängnis

Außerdem stellt sie klar, dass sie den Unterschied zwischen Boy George und George Michael kennt: "Zum Mitschreiben: Ich kenne den Unterschied - ich habe mich einfach nur verhört. Ich hatte nur gute Absichten", schreibt Gellar auf Twitter.

And for the record yes I completely know the difference between Boy George and George Michael- I heard incorrectly. My intentions were good — Sarah Michelle (@SarahMGellar) 26. Dezember 2016

"Lektion gelernt"

Aber einige Nutzer des Kurznachrichtendienstes wollen trotzdem nicht locker lassen und verurteilen die Schauspielerin für ihren Ausrutscher.

Sie erklärt indes, aus der Situation gelernt zu haben: "Das ist der Grund, wieso ich öffentliche Belange meistens nicht kommentiere. Aber gerade zu Weihnachten ist das sehr traurig. Lektion gelernt."

This is usually why I don't comment on public matters, but it all seemed so sad on Christmas. Lesson learned. — Sarah Michelle (@SarahMGellar) 26. Dezember 2016

Der Sänger wurde nur 53 Jahre alt

George Michael starb am 1. Weihnachtsfeiertag mit nur 53 Jahren in seiner Heimat Großbritannien. Es wird Herzversagen als Todesursache vermutet. Er soll "friedlich entschlafen" sein.

Auch auf HuffPost:

George Michael: Seine besten Songs im Schnelldurchlauf

(lk)