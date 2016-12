David Bowie, Prince und jetzt auch noch George Michael - das Jahr 2016 hat die Welt um einige der größte Pop-Ikonen der 80er und 90er Jahre ärmer gemacht.

Dass Michael ausgerechnet an Weihnachten gestorben ist - während sein legendärer Song “Last Christmas” rauf und runter gespielt wird, ist auf bittere Weise ironisch.

Das sehen auch viele Internetnutzer so. Am Tag nach seinem Tod drücken sie in den sozialen Netzwerken ihre Trauer aus.

George Michael stirbt an Weihnachten.

Manchmal hat das Schicksal einen ganz seltsamen Humor. — Die Mim (@kulturbolschewi) 26. Dezember 2016

Darüber, wie das Schicksal spielt, können sie sich nur wundern.

Ein Twitter-Nutzer vermutet gar eine Verschwörung von ganz oben:

RIP George Michael

Der liebe Gott hat ihn zu sich geholt, damit er zu Weihnachten Last christmas live für ihn singt. — Lutzi von Döhren (@Vonlutzie) 26. Dezember 2016

Einige fürchten - jetzt, da auch noch George Michael gestorben ist - um weitere Künstler wie Udo Lindenberg:

George Michael stirbt ausgerechnet zu Weihnachten. What's next 2016? Udo Lindenberg wird vom Sonderzug nach Pankow erfasst????? — Friedrich Pendl (@FriedrichPendl) 26. Dezember 2016

Oder Madonna:

Nun auch noch George Michael...

Ich hoffe Madonna packt sich bis zum 01.01.2017 in Watte ein. — deniiideniiis (@deniiideniiis) 26. Dezember 2016

Und natürlich Chris Rea:

George Michael stirbt an Weihnachten. Jemand muss Chris Rea sagen, er soll sein Auto in der Garage stehen lassen. — neverchuckless™ (@neverchuckless) 26. Dezember 2016

Viele wünschen sich, dass das Jahr, in dem so viele schillernde Persönlichkeiten ihr Leben ließen, endlich vorbei geht.

Bowie, Prince, George Michael:

Sie wollen da einfach nicht mitmachen bei der Scheiße, die jetzt vor uns liegt. — Moritz von Uslar (@MoritzvonUslar) 26. Dezember 2016

Immerhin ein Gutes hat Michaels Tod, stellt ein Nutzer fest:

George Michael musste erst sterben, damit die Sender auch mal zu Weihnachten seine wirklich guten Songs spielen. Traurig! — Darth Lehrer (@Darth_Lehrer) 26. Dezember 2016

Und ein anderer freut sich zumindest darüber, dass seine Großmutter nun in noch besserer Gesellschaft ist:

George Michael

Greg Lake

Glenn Frey

David Bowie

Leonard Cohen

Prince

Keith Emerson

Roger Cicero



Oma hat jetzt ne verdammt gute Band da oben — Hermes Trismegistos (@hermes3s) 26. Dezember 2016

