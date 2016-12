Tausende rätseln: Auf dem Foto verbirgt sich ein unheimliches Detail - erkennt ihr es?

Es sieht aus wie ein gewöhnliches Bild von sechs Mädchen in einer Kneipe oder einem Hobbykeller. Sie trinken Bier oder ein Glas Wein. Alle lächeln in die Kamera.

Und dennoch rätseln derzeit Tausende Internetnutzer über ein Detail auf diesem Foto:

Gepostet hat es der Reddit-User jr0d7771 vor zwei Tagen.

Einige User wiesen darauf hin, dass das eine Bein des Mädchens ganz außen ungewöhnlich lang ist. Andere sehen einen gruseligen Kopf mit einer Art Kapuze zwischen den Mädchen in der Mitte.

Aber bei genauerem Hinsehen zeigt sich das eigentliche Rätsel: Für die sechs Mädchen gibt es offensichtlich nur fünf Paar Beine. Sprich: Einem der Mädchen in der Mitte fehlen die Beine.

Für die optische Illusion scheint es eine naheliegende Erklärung zu geben: Das dritte Mädchen von rechts - also das mit dem Weinglas - winkelt ihre Beine so an, dass sie die Beine ihrer Sitznachbarin verdeckt.

Allerdings scheint die Körperdrehung des Mädchens mit dem Weinglas eine solche Sitzposition unmöglich zu machen.

Wie ist das fehlende Paar Beine also zu erklären? Vielleicht finden die Internetnutzer eine Antwort darauf...

