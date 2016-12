Unbekannte Täter haben in einem Nebenraum der Immanuelkirche im Hamburger Stadtteil Veddel ein Feuer gelegt

Das Feuer sprang glücklicherweise nicht auf die Kirche über und erlosch von selbst

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag versucht, die Immanuelkirche im Hamburger Stadtteil Veddel anzuzünden. Die Täter stellten dazu in einer an den Kirchenvorraum angrenzenden Wohnung Möbel zusammen und entzündeten sie, zitiert die "Süddeutsche Zeitung" einen Polizeisprecher.

Eine Mitarbeiterin, die nebenan wohnt, bemerkte schließlich in der Nacht den Brandgeruch. Da war das Feuer bereits von selbst erloschen.

"Das war eine Beinahe-Katastrophe, das Feuer hätte auch auf Kirche und Pastorat übergreifen können", sagte Diakonin Uschi Hoffmann dem "Hamburger Abendblatt".

Brandstifter haben auch randaliert

Die Diakonin geht davon aus, dass sich der Vorfall nach ein Uhr nachts ereignete. Die Brandstifter hätten auch randaliert. Außerdem hätten sie eine Truhe aufgebrochen und Musikinstrumente geklaut.

Wie Hoffmann weiter sagte, musste die afrikanische Gemeinde der Kirche wegen des Vorfalls ihren Weihnachts-Gottesdienst in einem anderen Raum abhalten. Jeden Montag gebe es eine afrikanische Bibelstunde.

Veddel gilt als armer Hamburger Stadtteil, 10,6 Prozent der Bewohner sind ohne Beschäftigung.

