Musiker-Kollegen äußern sich tief bestürzt über den plötzlichen Tod von George Michael.

Elton John schrieb auf Instagram: "Ich habe einen geliebten Freund verloren - den nettesten, großzügigsten und einen brillanten Künstler."

I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family, friends and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP Ein von Elton John (@eltonjohn) gepostetes Foto am 25. Dez 2016 um 15:24 Uhr

Sein ehemaliger Wham!-Bandkollege Andrew Ridgeley twitterte: Der Verlust meines geliebten Freundes bricht mir das Herz.

Heartbroken at the loss of my beloved friend Yog. Me, his loved ones, his friends, the world of music, the world at large. 4ever loved. A xx https://t.co/OlGTm4D9O6 — Andrew Ridgeley (@ajridgeley) 26. Dezember 2016

Martin Fry von der Band ABC twitterte: "Ich bin am Boden zerstört."

Can't comprehend what's happening right now. Bless you George. You inspired a generation #GeorgeMichael — Steve Norman (@SteveNormanReal) December 26, 2016

Madonna: "Kann sich das Jahr 2016 jetzt nicht verpissen?"

Madonna postete: "Lebewohl mein Freund. Wieder ist ein großer Künstler von uns gegangen. Kann sich das Jahr 2016 jetzt nicht verpissen?" Sie spielte damit auf den Tod weiterer Rock- und Popstars in diesem Jahr an wie David Bowie, Prince und Status-Quo-Gitarrist Rick Parfitt, der einen Tag zuvor an einer Infektion gestorben war.

Farewell My Friend! 🙏🏻 Another Great Artist leaves us. 💔Can 2016 Fuck Off NOW? pic.twitter.com/aEGIUNSJbt — Madonna (@Madonna) 26. Dezember 2016

Der frühere Wham!-Sänger starb während der Weihnachtstage in der Nähe von London. Britische Medien berichten, die Todesursache sei Herzversagen gewesen.

Michael verkaufte während seiner Karriere fast 100 Millionen Alben

"Mit großer Trauer bestätigen wir, dass unser geliebter Sohn, Bruder und Freund George während der Weihnachtstage zu Hause friedlich entschlafen ist", teilte sein Publizist mit.

Im Namen der Familie bat der Publizist, ihr Privatleben "in dieser schwierigen Zeit" zu respektieren. "Gegenwärtig gibt es dazu keinen weiteren Kommentar."

Insgesamt verkaufte Michael in seiner fast 40-jährigen Karriere fast 100 Millionen Alben.

