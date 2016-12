"Bauer sucht Frau"-Special im Live-Stream: "Endlich Urlaub"online sehen - Video

"Bauer sucht Frau": Zu Weihnachten schenkt RTL den Fans ein zweiteiliges Special

Teil 2 gibt es am 2. Weihnachtsfeiertag um 19.05 Uhr

Im Video erklären wir, wie ihr RTL auch im Live-Stream sehen könnt

"Bauer sucht Frau - Endlich Urlaub" im Live-Stream: Die zwölfte Staffel mit den Bauern und Moderatorin Inka Bause ist zwar vorbei - doch zu Weihnachten gibt es noch einmal zwei Urlaubsspecials auf RTL. Am 25. und 26. Dezember um jeweils 19.05 Uhr erleben einige Bauern die schönsten Wochen des Jahres, sie fahren einfach mal weg.

Kultpaar Josef und Narumol reisen in ihre Heimat - Thailand. Und so kennt sie sich in Bangkok bestens aus. Gleichzeitig nutzt sie die Gelegenheit: Narumol möchte mit Josef und Jorafina in China Town Stoffe für ihre Dirndlkollektion einkaufen.

Die Schäfer Rainer und Heinrich besuchen die Megacity Tokio. Stadtführerin Ruki zeigt den beiden Naturburschen den Stadtteil Akihabara. Sushi, Mangas, Shibuja und Virtual Reality.

Anja und Bruno sind unterdessen in Dubai angekommen, der Landwirt kommt zum ersten Mal ans Meer. Torsten und Sandra genießen ihr erstes Frühstück im all inclusive Hotel, und zwar auf Jamaika. Trotzdem haben gibt es auch da für die Paare, die eigene Komfortzone zu verlassen.

Inka Bause lässt ihre Bauern natürlich auch zu Weihnachten nicht alleine - sie moderiert die Specials.

"Bauer sucht Frau": Josef und Narumol machen mit ihrem Kind Urlaub. Credits: RTL

Die "Bauer sucht Frau"-Specials könnt ihr am 1. und am 2. Weihnachtsfeiertag jeweils um 19.05 Uhr auf RTL sehen - und im Live-Stream des Senders. Diesen bietet RTL auf seinem eigenen Portal TVnow an, jedoch nur gegen eine monatliche Gebühr.

Premium-Abonnenten von Magine TV und TV Spielfilm live, die beide Kooperationspartner der Huffington Post sind, können die Trilogie ohne weitere Kosten bei ihrem jeweiligen Anbieter sehen.

Nach der Ausstrahlung findet ihr die Specials der Kultreihe in Regel in der Mediathek von RTL als Video-on-Demand. Damit könnt ihr die Urlaubserfahrungen der Bauern kostenlos und zeitlich unabhängig online sehen.

