"Album 2016" im Live-Stream: ZDF-Jahresrückblick online sehen - Video

Die Sendung "Album 2016" kommt am Montag um 19.15 Uhr im Live-Stream

Der ZDF-Jahresrückblick mit Elmer Theveßen

Im Video erklären wir, wie ihr das ZDF auch im Live-Stream sehen könnt

"Album 2016" im Live-Stream: Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF schaut am Zweiten Weihnachtsfeiertag zurück auf das Jahr. Bilder, die Menschen bewegt haben - Freude und Leid, selten waren sie sich zeitlich so nah, wie 2016. Sicher es gab sie, die guten Momente. Die Europameisterschaft in Frankreich zum Beispiel oder die Olympischen Spiele in Rio.

Doch vor allem denken nach dem Berlin-Anschlag viele auch an den Schrecken. Die Kölner Silvesternacht war ein schlechter Start. Der IS-Terror erschütterte Europa wieder. Nizza und Berlin sind nur zwei Orte. Der Kampf um Aleppo ist zu einer humanitären Katastrophe geworden. Und Europäische Union ist zerstritten: der Brexit war ein Schock für EU-Anhänger.

Terrorexperte Elmer Theveßen wird diese Momente am Montag ab 19.15 Uhr einordnen.

"Album 2016" im Live-Stream sehen - so geht's

Das ZDF zeigt seinen Jahresrückblick auch im Live-Stream. Diesen findet ihr auf der Homepage des Senders, aber auch bei unseren Kooperationspartnern, Magine TV und TV Spielfilm live.

Ihr findet die Sendung "Album 2016" in der ZDF-Mediathek auch als Video-on-Demand und könnt so das Jahr Revue passieren lassen, wann immer ihr wollt.

