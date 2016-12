RTL hat "Winnetou" neu verfilmt

"Eine neue Welt" (Teil 1) kommt am 1. Weihnachtsfeiertag

"Winnetou" im Live-Stream: Alte Filme gehören zu Weihnachten dazu. Nun erzählt RTL einen Klassiker neu: "Winnetou". Alles beginnt damit, dass Karl May, ein Sachse, ins Amerika der 1860er Jahre reist. Schon im Zug wird er von einer besorgten älteren Dame (Marie Versini, die einst Winnetous Schwester spielte) vor den gefährlichen "Rothäuten" gewarnt.

Doch Film- und Buchfans wissen: Mit den Apachen verbindet den Mann bald eine tiefe Freundschaft.

Ihre Geschichte könnt ihr rund um Weihnachten auf RTL in "Winnetou - Der Mythos lebt" sehen. Der Sender zeigt die drei Teile am Sonntag, Dienstag und Donnerstag (25./27./29. Dezember) um jeweils 20.15 Uhr. Ergänzend gibt es noch zwei Dokumentationen am Sonntag (25.12. um 22.05 Uhr) und am Donnerstag (29.12. um 22.45 Uhr).

"Winnetou" im Live-Stream sehen - so geht's



Old Shatterhand (Wotan Wilke Möhring, l.) und Winnetou (Nik Xhelilaj, r.) werden zu Freunden. Credits: RTL

Ob Doku oder Film: Während der TV-Ausstrahlung könnt ihr "Winnetou" auch im Live-Stream von RTL sehen. Diesen bietet der Sender auf seinem eigenen Portal TVnow an - jedoch nur gegen eine monatliche Gebühr.

Premium-Abonnenten von Magine TV und TV Spielfilm live, die beide Kooperationspartner der Huffington Post sind, können die Trilogie ohne weitere Kosten bei ihrem jeweiligen Anbieter sehen.

Nach der Ausstrahlung findet ihr die drei Teile von "Winnetou" in der Mediathek von RTL als Video-on-Demand. Damit könnt ihr die Neuverfilmung kostenlos und zeitlich unabhängig online sehen.

Teil 1: "Eine neue Welt"

Schon der erste Teil der Trilogie ("Eine neue Welt") zeigt, worum es geht: Die weißen Männer mit "Donnerbüchsen" wollen die Indianer vertreiben - sie bauen eine Eisenbahnlinie quer durch das Land der Apachen.

Mays Chef James Bancroft (Rainer Bock) sagt: "Wir führen hier keinen Krieg, wir bauen eine Eisenbahn." Sein skrupelloser Vorarbeiter Rattler (Jürgen Vogel) antwortet: "Wo ist da der Unterschied?"

Später wird May von Indianern überfallen, doch Winnetou (Nik Xhelilaj) verschont ihn. Und seine Schwester, die Schamanin Nscho-Tschi (Iazua Larios), pflegt ihn gesund. Wegen seines gekonnten Fausthiebes wird May bald Old Shatterhand genannt und gewinnt das Vertrauen von Häuptling Intschu tschuna (Gojko Mitic, der schon in der DDR als Indianerhäuptling populär war). Später wird er von Rattler erschossen.

Teil 2: "Das Geheimnis vom Silbersee"

Im zweiten Teil reitet der weiße Herr May zurück in seine bisherige Welt, um bei einem Großbauprojekt in Santa Fe anzufangen. Das Dorf der Apachen wird derweil vom schießwütigen mexikanischen Banditen El Mas Loco (Fahri Yardim), seinem Kumpan Professor Spengler (Matthias Matschke) und weiteren Männern überfallen. Nscho-tschi wird entführt und soll ihnen den Weg bis zum Silbersee weisen.

Karl erfährt von der Entführung, begreift, wie sehr er die Schamanin liebt, und reist zurück ins Apachenland. Gemeinsam mit Winnetou kann er sie befreien, und daheim hat sie ihn dann flugs in einem indianischen Ritual zum Ehemann auserkoren, während er sie noch ganz altmodisch auf Knien um ihre Hand bittet. Schließlich sagen beide "Ja".

Teil 3: "Der letzte Kampf"

Im dritten Teil droht wiederum Gefahr: Auf seiner Farm entdeckt Shatterhand zusammen mit Winnetou durch Zufall eine Ölquelle. Ausgerechnet ein drogenabhängiger Dandy bekommt Wind davon: Santer Junior (Michael Maertens) möchte seinem machtgierigen Vater Santer Senior (Mario Adorf, er spielte schon vor über 50 Jahren mit Pierre Brice und Lex Barker) imponieren und setzt deshalb alles daran, diese Ölquelle auf dem Apachenland zu kaufen.

Doch Shatterhand und seine neue Familie sind natürlich nicht käuflich. Da heuert der junge Santer etliche Banditen an, die als Apachen verkleidet unschuldige Siedler massakrieren und die Tat den Indianern anhängen. Winnetou, Old Shatterhand und die übrigen Krieger sollen gehängt werden und können im letzten Augenblick nur durch Nscho-tschis Hilfe entkommen.

