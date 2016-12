Weihnachtsansprache im Live-Stream: Gauck spricht am 1. Weihnachtsfeiertag - Video

Die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten Joachim Gauck

Das Erste zeigt die Rede am 1. Weihnachtsfeiertag um 20.10 Uhr - auch im Live-Stream

Gaucks Weihnachtsansprache im Live-Stream: Am 25. Dezember spricht der Bundespräsident traditionell zu den Menschen in Deutschland. Joachim Gauck nimmt dabei auf den Terror in Berlin Bezug, das wurde vorab bekannt.

Der Anschlag in Berlin hat die Menschen erschüttert, der Terror des Jahres ist nicht vergessen. Auch nicht am 1. Weihnachtstag.

Gauck hält die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten zum letzten Mal. Er tritt im kommenden Jahr nicht zur Wiederwahl an.

Weihnachtsansprache im Live-Stream sehen

Am Sonntag um 20.10 Uhr strahlt das Erste die Weihnachtsrede aus. Ihr könnt sie dann auch im Live-Stream sehen. Diesen bietet die ARD auf ihrer Homepage an.

Und auch bei unserem Kooperationspartner Magine TV und TV Spielfilm live bekommt ihr das ARD-Programm kostenlos im Basis-Paket.

Nachdem die Rede im TV gezeigt wurde, könnt ihr sie auch in der ARD-Mediathek abrufen.

