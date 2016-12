Am 25. Dezember spendet Papst Franziskus den "Urbi et Orbi"-Segen

Auch live im Fernsehen und im Internet könnt ihr mit dabei sein

"Urbi et Orbi" im Livestream: Der Papst richtet am 1. Weihnachtsfeiertag traditionell eine Friedensbotschaft an die Welt. Von der Benediktionsloggia am Petersdom in Rom aus, erteilt Franziskus I. den Segen an die Menschen.

Tausende Katholiken aus verschiedensten Ländern werden auch dieses Jahr wieder auf dem Petersplatz erwartet, um den Segen zu empfangen. Aber auch zuhause vor dem Fernseher und im Internet schauen regelmäßig Millionen Gläubige zu, um die Zeremonie live mitzuerleben.

Der Vatikan hat in seinem Youtube-Channel den Weihnachtsgottesdienst mit Segen am Sonntagmittag online gestellt:

"Urbi et Orbi" am 25. Dezember im Livestream

Am 25. Dezember spendet Papst Franziskus den "Urbi et Orbi"-Segen um 12.00 Uhr auf dem Petersplatz. Über 100 TV-Sender übertragen das Ereignis live in mehr als 60 Länder.

Für Deutschland ist das ZDF live vor Ort, Kommentator Jürgen Erbacher berichtet. Die Übertragung könnt ihr auch im Livestream ganz einfach mitverfolgen.

Auf der Webseite des ZDF findet ihr einen kostenlosen 24-Stunden-Livestream. Für unterwegs empfiehlt sich die ZDF-App, mit der ihr den Livestream bequem auf dem Handy sehen könnt.

Bei unserem Kooperationspartner TV Spielfilm live könnt ihr das ZDF ebenfalls online sehen. Ihr müsst euch dazu lediglich für das kostenlose Basis-Abonnement anmelden.

Ihr könnt den Segen ab 12 Uhr aber auch über den katholischen TV-Sender EWTN - dessen kostenlosen Live-Stream findet ihr hier.



Papst Franziskus spendet den "Urbi et Orbi" von der Benediktionsloggia aus

Die Geschichte des "Urbi et Orbi"-Segens

Der Begriff "Urbi et Orbi" geht zurück auf das Reichsbewusstsein aus dem alten Rom. "Urbi" (lat. für Stadt) drückt die Tatsache aus, dass der Papst Bischof der Stadt Rom ist, sowie das Oberhaupt der katholischen Kirche und diese allumfassend ("Orbi" - lat. für Erdkreis) segnet.

Das Ritual dieses päpstlichen Segens gibt es bereits seit dem 13. Jahrhundert. Damals fand er Anwendung bei der Investitur eines neuen Papstes.

Im heutigen Verständnis der katholischen Lehre gewährt der "Urbi et Orbi" allen, die ihn sehen oder hören (egal ob vor Ort, über Radio, TV oder Internet), vollkommenen Ablass ihrer Sündenstrafen. Der Papst spricht ihn heutzutage nicht nur nach seiner Wahl, sondern eben auch zu Weihnachten und zu Ostern.

