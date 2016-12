TV-Tipps am 1. Weihnachtsfeiertag: "Die Tribute von Panem", "Winnetou" und "Anna Karenina"

20:15 Uhr, ZDF: Die Helene Fischer-Show, Show

Helene Fischer hat viele nationale und internationale Stars eingeladen, die gemeinsam mit ihr noch nicht da gewesene Duette präsentieren und für jede Menge Gänsehautmomente sorgen werden. Angekündigt haben sich u.a. bereits die Weltstars Tom Jones und Gregory Porter, das Schlager-Trio KLUBBB3, die Popstars Olly Murs und Grace Capristo, Liedermacher Rainhard Fendrich, die Schlager-Legenden Bill Ramsey und Roland Kaiser und die Pop-Poeten Tim Bendzko und Gregor Meyle. Auch auf ein eigentlich unmögliches Duett mit Elvis Presley dürfen sich die Zuschauer freuen. Das lässt sich auch Priscilla Presley in Düsseldorf nicht entgehen.

20:15 Uhr, RTL: Winnetou (1) - Eine neue Welt, Wildwestabenteuer

1860 in Roswell, Arizona: Der junge deutsche Ingenieur Karl May (Wotan Wilke Möhring) wandert in die USA ein und beginnt einen Job bei der Central Pacific Railroad Company. Beim Vermessen in der Prärie geraten Karl, der Vorarbeiter Rattler (Jürgen Vogel) und seine Männer in eine Auseinandersetzung mit den Indianern. Karl wird schwer verwundet. Doch bevor die "Wilden" seinen Skalp nehmen, wehrt er den Häuptlingssohn Winnetou (Nik Xhelilaj) mit einem Faustschlag ab und erhält so den Namen: Old Shatterhand. Karl erwacht als Gefangener im Dorf der Apachen. Er lernt die Welt der Indianer kennen und ist zunehmend fasziniert von ihrer fremden Kultur.

20:15 Uhr, Sat.1: Drachenzähmen leicht gemacht 2, Digitaltrickabenteuer

Auf Berk herrscht Frieden zwischen Drachen und Menschen. Hicks und sein Drache Ohnezahn sind immer noch unzertrennlich und unternehmen viele Erkundungstouren. Auf einem ihrer Ausflüge hören sie von dem Eroberer Drago, der sich eine Armee aus abgerichteten Drachen aufgebaut hat. Hicks will ihn finden, um ihn vom friedlichen Miteinander zwischen Drachen und Menschen zu überzeugen. Zu Beginn seiner Reise ahnt er nicht, in was für ein gefährliches Abenteuer er und Ohnezahn geraten werden.

20:15 Uhr, ProSieben: Die Tribute von Panem - Mockingjay: Teil 1, Sci-Fi-Drama

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) wird von den Rebellen aus der Arena der Hungerspiele gerettet. Anschließend taucht sie im unterirdischen, zerstört geglaubten Distrikt 13 unter. Als ein Krieg ausbricht, der die Zukunft von Panem bestimmen wird, muss sich Katniss entscheiden, ob sie die Rebellen im Kampf gegen das Kapitol unterstützt. Das Schicksal liegt in ihren Händen.

20:15 Uhr, 3Sat: Anna Karenina, Liebesdrama

Anna Karenina (Keira Knightley) gehört zur Oberschicht des russischen Zarenreichs. Sehr jung mit dem Fürsten Alexej Karenin (Jude Law) verheiratet, lebt sie als Mutter eines kleinen Sohnes in Sankt Petersburg das etwas langweilige Leben einer ehrbaren Ehefrau. Um die Ehe ihres Bruders Stiwa Oblonskij (Matthew Macfadyen) zu retten, dessen Frau Dolly (Kelly Macdonald) nach einem weiteren Seitensprung ihres Mannes die Scheidung fordert, reist Anna nach Moskau. Dort trifft sie den Frauenliebling Graf Wronskij (Aaron Taylor-Johnson). Obwohl sie sich gegen ihre neuen Gefühle wehrt, beginnt sie eine Affäre mit dem Offizier.