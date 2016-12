Schauspieler Sascha Hehn sagt, wie er über seine Rolle als "Traumschiff"-Kapitän denkt

"Wir tun Gutes. Wir sorgen dafür, dass den Menschen jeder Ballast wegfällt."

Schauspieler Sascha Hehn (62, "Lerchenberg") erklärt im Interview mit der "Welt am Sonntag", wie er seine Aufgabe als Kapitän in der TV-Reihe "Das Traumschiff" (ZDF) sieht. Die nächste neue Folge strahlt das ZDF am 26. Dezember um 20.15 Uhr aus.

