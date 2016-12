"Frohe Weihnachten", wünschen die Münchner "Tatort"-Kommissare Miro Nemec (62), Ferdinand Hofer (*1993) und Udo Wachtveitl (58) mit diesem Bild, das der Bayerische Rundfunk auf seiner Facebook-Seite gepostet hat. Ob die Geschenke, Weihnachtskugeln und das Bäumchen der drei etwas mit dem Weihnachts-"Tatort" zu tun haben, verrät der Sender noch nicht. "Lasst Euch überraschen", heißt es nur. Der "Tatort: Klingelingeling" wird am 2. Weihnachtsfeiertag um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Und was denken die drei Schauspieler privat über Weihnachten? "Es ist mir wichtig für die Kinder", sagt Miro Nemec. Er finde daran aber auch schön, gemeinsame Zeit zu verbringen. Udo Wachtveitl feiert in seiner "Eigenschaft als Kind" mit seiner Mutter. "Es gibt was Nettes zu essen, wir erzählen uns Geschichten, singen keine Lieder." Und Ferdinand Hofer? "Wenn es schneien würde an Weihnachten, was ja schon relativ lange nicht mehr der Fall war, finde ich das immer ganz gemütlich, mit Plätzchen und Glühwein oder Punsch", sagte der bayerische Schauspieler dem Sender.

