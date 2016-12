Elyas M'Barek feiert Weihnachten: mit Sockengeschenk und dekoriertem Hund

"Mission Weihnachten wieder durchgespielt! Mama hat #Socken geschenkt! Frohe Weihnachten allerseits"

Schauspieler Elyas M'Barek (35, "Fack ju Göhte") schickt seinen Social-Media-Followern Weihnachtswünsche und berichtet dabei auch von einem offenbar bemerkenswerten Geschenk: "Socken"! Doch auf dem Foto ist noch ein bisschen mehr zu sehen. Beispielsweise trägt der Familienhund zur Feier des Tages ein rotes Schleifchen um den Hals. Was den Fans aber tatsächlich am meisten auffällt, ist die Bücherwand, vor der der Münchner sitzt: "Wie nice ist denn bitte die Bücherwand. will haben", "Wow das sind aber viele Bücher", "Die Bücherwand!", so die begeisterten Kommentare.

"Willkommen bei den Hartmanns" - den Überraschungsfilm des Jahres, unter anderem mit Elyas M'Barek, können Sie sich hier bei Amazon Prime ansehen