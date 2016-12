Netflix, Amazon oder Maxdome: Filme und Serien im Stream von Weihnachten bis Silvester

Weihnachten und Silvester: Die Feiertage 2016 im Stream

Film-Fans sagen: Das sind die besten Filme und Serien 2016

Im Jahr 2016 gab es viele große Neuerscheinungen auf den deutschen Streaming-Plattformen Netflix, Amazon und Maxdome. isnotTV, Partner von Huffington Post stellt sie euch vor: die Filme und Serien, die man 2016 definitiv gesehen haben muss. Und an den Feiertagen zu Weihnachten und zu Silvester hat man genug Zeit, um sich das eine oder andere im Stream online anzuschauen. Also viel Vergnügen.

Netflix

Der Streaming-Anbieter Netflix hat 2016 besonders mit einigen großen Serien-Fortsetzungen für Aufsehen gesorgt, aber auch viele preisgekrönte Filme sind neu in der Video-on-Demand-Videothek.

Die besten Filme 2016 auf Netflix

Es wird spannend mit dem Science-Fiction-Spektakel "Interstellar", dem Börsen-Coup "The Big Short" und dem Drama "12 Years a Slave".

Zum Lachen gibt es bei Netflix auch so einiges, besonders Disneys "Baymax", den französischen Liebling "Ziemlich beste Freunde" und die chaotische Mockumentary "Project X".

Astronaut Cooper tritt eine gefährliche Mission an um auf der anderen Seite eines Wurmlochs nach einem neuen Heimatplaneten für die Menschheit zu suchen. Seiner Tochter hat er versprochen zu ihr zurückzukehren, aber die Zeit vergeht im Weltall rasend schnell. (Mit Matthew McConaughey, Anne Hathaway)

Vier Männer, unter ihnen Michael Burry (Christian Bale) und Ben Rickert (Brad Pitt) arbeiten an unterschiedlichen Orten der Welt im Bankensektor. Als einzige sehen sie die Finanzkrise 2008 kommen - und planen, daraus Profit zu schlagen. (Mit Christian Bale, Steve Carell)

Der oscarprämierte Blockbuster von Steve McQueen: Afro-Amerikaner Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) lebt als freier Tischler in New York. Durch einen Hinterhalt wird er aber nach Louisiana verschleppt und muss dort als Sklave arbeiten. Kann ihm der weiße Tischler Samuel Bass (Brad Pitt) helfen zu seiner Familie nach New York zurück zu kehren? (Mit Chiwetel Ejiofor, Michael Kenneth Williams)

In San Fransokyo gehen seltsame Dinge vor sich, die nur der mutige Tüftler Hiro aufhalten kann. Zusammen mit freakigen High-Tech-Studenten und seinem leider handzahmen Roboter Baymax formt er das Team Big Hero 6. Allerdings muss Baymax dringend noch ein bisschen aufgepimpt werden. (Mit Ryan Potter, Scott Adsit)

Die Erfolgskomödie aus Frankreich. Philippe ist querschnittsgelähmt und sucht nach einem neuen Pfleger. Seine Wahl fällt ausgerechnet auf Driss, einen Schwarzen aus einem Pariser Problemviertel - doch Driss' große Klappe ist genau, was Philippe braucht. Eine verrückte Freundschaft entsteht zwischen den beiden. (Mit François Cluzet, Omar Sy)

Drei Highschool-Kumpels wollen die ultimative Sturmfrei-Party schmeißen. Damit sie auch künftigen Generationen von dieser Party erzählen können, zeichnen sie alles auf. Ihre Digitalkameras werden stumme Zeugen einer Feier, die in heillose Zerstörung ausartet. (Mit Thomas Mann, Oliver Cooper)

Die Besten Serien 2016 auf Netflix

Lang erwartete Fortsetzungen wurden 2016 endlich auf Netflix veröffentlicht - zur Horror- und Grusel-Serie "The Walking Dead",die packende Drogengeschichte "Narcos", die "Gilmore Girls"-Fortsetzung "Ein neues Jahr" und die wohl blutigste Karriereleiter in "House of Cards".

Die beliebte Endzeit-, Zombie-Serie "The Walking Dead" zählt nun schon 7 Staffeln. Überleben heißt das oberste Gebot in der postapokalyptischen Zombiewelt. Der ehemalige Sheriff Rick Grimes hat eine Gruppe Überlebender um sich geschart, doch noch andere Banden konkurrieren mit ihnen um die letzten Ressourcen. (Mit Andrew Lincoln, Norman Reedus)

Die Netflix-Serie "Narcos" porträtiert das Leben und Werk von Pablo Escobar, dem erfolgreichsten Drogenboss der 1970er und 1980er Jahre. Mit dokumentarischen und fiktionalen Szenen zeichnet die Serie den Erfolgsweg von Kolumbien in die USA nach. (Mit Wagner Moura, Boyd Holbrook)

Ein letztes Mal geht es zurück nach Stars Hollow, wo es sieben Staffeln lang mit Lorelai und Rory Gilmore bergauf und bergab ging. Acht Jahre später kehrt Rory in "Gilmore Girls: Ein neues Jahr" in ihre kleine Heimatstadt - was hat sich alles verändert? (Mit Lauren Graham, Alexis Bledel)

Die erfolgreiche Netflix-Serie rund um den gerissenen Politiker Frank Underwood (Kevin Spacey), der vor nichts zurückschreckt um seine politische Macht auszudehnen. Die Präsidentschaft ist das Ziel, doch bis dorthin müssen einige Konkurrenten ausgeschaltet werden. (Mit Kevin Spacey, Michel Gill)

Amazon zu Weihnachten und Silvester

Bei Amazon waren dieses Jahr vor allem mysteriöse Filme und Serien angesagt. Wie sicher sind wir in unserer Gesellschaft und welches kleine Detail könnte alles verändern?

Die besten Filme 2016 auf Amazon

Spannung ist garantiert bei Brad Pitts "Inglourious Basterds" und Leonardo DiCaprios "Inception", dramatisch wird es außerdem bei "Fifty Shades of Grey".Lachen dürfen Zuschauer auf Amazon in "The Interview" und bei "Ich - Einfach Unverbesserlich 2".

"Was wäre wenn" spielen Regisseure nur allzu gerne. In diesem Film von Quentin Tarantino plant eine Gruppe amerikanischer Juden ein Attentat auf Hitler, das den Nazi- Gräueltaten ein schnelles Ende bereiten soll. (Mit Brad Pitt, Diane Kruger)

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) klaut Informationen aus den Träumen seiner Opfer. Für einen neuen Auftrag soll er allerdings einen Gedanken einpflanzen - die sogenannte "Inception". Ein spezielles Team ist für dieses Vorhaben nötig, denn über allem schwebt die Gefahr sich in der Welt der Träume zu verlieren. (Mit Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt)

Jungfräulichkeit trifft auf Sadomaso. Die unbedarfte Studentin Anastasia lässt sich auf den mysteriösen Unternehmer Christian Grey ein. Liebe und Romantik sind ihm fremd, dafür liebt er das Spiel um Dominanz und Unterwerfung. Kann Anastasia ihn ändern? (Mit Dakota Johnson, Jamie Dornan)

In dieser politisch problematischen Komödie wollen zwei Amerikaner den nordkoreanischen Präsidenten Kim Jong-un interviewen. Gleichzeitig ist jedoch ein Attentat auf den Diktator geplant. Hat Kim tatsächlich eine menschliche Seite oder ist diese nur Fassade? (Mit James Franco, Seth Rogen)

Die erfolgreiche Fortsetzung von "Ich - Einfach unverbesserlich": Gru und seine 3 Adoptivtöchter führen ein harmonisches Leben, doch die Mädchen hätten gerne auch eine Mutter. Ein neuer Auftrag, bei dem Gru gegen einen anderen Superschurken antreten soll, bringt ihn das auch der charmanten Agentin Lucy näher. (Mit Steve Carell, Kristen Wiig)

Die besten Serien 2016 auf Amazon



Unsere Gesellschaft ist fragil: Wird sie nun von übernatürlichen Wesen aus "Supernatural", von finsteren Riesen-Konzernen in "Mr. Robot" oder von Nazis in "The Man in the High Castle" beherrscht? Diese Serien zeigen uns die verschiedenen Szenarien.

In mittlerweile elf Staffeln "Supernatural" kämpfen die beiden Brüder Sam und Dean Winchester gegen Dämonen und andere übernatürliche Kräfte. Mehr als einmal versuchen finstere Mächte, die Erde zu zerstören und die beiden Brüder zu entzweien. Doch sie stellen sich jedem Kampf. (Mit Jared Padalecki, Jensen Ackles)

Unsere Gesellschaft lebt in sozialen Netzwerken, zahlt mit Kreditkarten und wird heimlich von Großkonzernen beherrscht? Der unscheinbare Programmierer Eliot kennt die schreckliche Wahrheit und die Hackergruppe Mr. Robot bietet ihm die Möglichkeit, etwas gegen die Ungerechtigkeit zu unternehmen - aber mit welchen Mitteln? (Mit Rami Malek, Christian Slater)

Man stelle sich vor, Deutschland und Japan hätten den 2. Weltkrieg gewonnen. Das Ergebnis - ein zwischen den Achsenmächten aufgeteiltes Amerika - zeigt "The Man in the High Castle". Verfolgung und Rebellion zwingen die Hauptfiguren dieser Serie, in die feindlichen Lager überzuwechseln. (Mit Alexa Davalos, Rupert Evans)

Maxdome: Tipps für die Feiertage

Auf Maxdome gab es 2016 den geeigneten Mix zwischen Spannung, Mystery und großer Partystimmung. Es lohnt sich also auch hier an den Feiertagen nach der richtigen Unterhaltung zu suchen. Ein paar Tipps kommt von echten Film- und Serienfans.

Die besten Filme 2016 auf Maxdome

"Django" will seine Frau aus der Sklaverei befreien, Leonard in "Memento" denTod seiner Frau rächen. Lachen können Zuschauer dafür mit den Monstern in "Hotel Transsilvanien", den kuriosen "Spy Kids" und dem Chaos-Quartett aus "Hangover".

Quentin Tarantino hat in diesem Film ein Statement über die Sklaverei in den USA gesetzt. Der Kopfgeldjäger Dr. Schultz (Christoph Waltz) befreit den Sklaven Django (Jamie Fox). Gemeinsam suchen sie die Ranch des grausamen Calvin Candie (Leonardo DiCaprio) auf, der auch Djangos Frau Broonhilda als Sklavin gefangen hält. (Mit Jamie Foxx, Christoph Waltz)

Leonard (Guy Pearce) hat kein Kurzzeitgedächtnis mehr. Deshalb tätowiert er sich alles was er behalten muss auf den Körper. Unter anderem, dass John G. seine Frau ermordet hat. Doch wie zuverlässig und manipulierbar ist sein Ersatz-Gedächtnis? (Mit Guy Pearce, Carrie-Anne Moss)

Menschen haben Angst vor Monstern? Nein, eigentlich ist es genau anders herum! Deshalb ist das Hotel "Transsilvanien" von Graf Dracula ein Zufluchtsort für Monster, die sich erholen wollen. Nur Draculas Tochter Mavis glaubt die alten Geschichten nicht. Zu allem Überfluss taucht an ihrem 118. Geburtstag auch ein menschlicher Junge im Hotel auf. (Mit Adam Sandler, Kevin James)

Carmen und Juni finden ihre Eltern ziemlich uncool, doch sie ahnen nicht, dass die beiden Spione sind. Als ihre Eltern entführt werden, liegt es an den Kindern sie zu retten. Praktisch, dass sie alle nötigen Waffen und Gadgets in Mamas Schminktisch und anderen geheimen Orten finden. (Mit Alexa PenaVega, Daryl Sabara)

In der wohl schrägsten Party-Trilogie aller Zeiten machen Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) und Alan (Zach Galifianakis) Doug (Justin Bartha) diverse Großstädte unsicher. Alles beginnt in Las Vegas mit einem Baby und einem Tiger - doch aus Fehlern wird man ja bekanntlich nicht klug. (Mit Zach Galifianakis, Bradley Cooper)

Die besten Serien 2016 auf Maxdome

Mysteriös und übernatürlich wird es in beiden Serien. "Vampire Diaries" erzählt unsere Welt aus Sicht von Vampiren, "Akte X" versucht übernatürliche Verbrechen zu bekämpfen.

Vampir Stefan Salvatore kehrt in seine Heimat Mystic Falls zurück. Die Highschool-Schülerin Elena sieht seiner ehemaligen Liebe Katharine sehr ähnlich, darum möchte er ihr nahe sein. Doch er hat die Rechnung ohne seinen Bruder Damon gemacht, der ebenfalls nach Mystic Falls zurückgekehrt ist und alles in Chaos stürzen will. (Mit Nina Dobrev, Paul Wesley)

Die beiden FBI-Agenten Dana Scully und Fox Mulder sind spezialisiert auf rätselhafte Fälle, die mit natürlichen Ursachen nicht erklärt werden können. Verschwörungstheorien und Wissenschaft müssen zusammengebracht werden um den übernatürlichen Tätern das Handwerk zu legen. (Mit David Duchovny, Gillian Anderson)