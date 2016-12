Look des Tages: von Peyton List

Schauspielerin und Model Peyton List ("Gregs Tagebuch 3") mag es offenbar außergewöhnlich, wenn es um die Wahl des Outfits geht. Bei einer Filmpremiere in Los Angeles trug sie ein blau-schwarzes Kleid. Die ärmellose Neckholder-Robe war an den Schultern der 18-Jährigen durch schwarze Schlaufen verziert, das Oberteil des Kleides leuchtete ansonsten in Blau. Der schwarze Rock bestach dadurch, dass im unteren Teil ein geblümter Einsatz zum Vorschein kam, der bis über die Knie des Nachwuchsstars reichte.

Peyton List kombinierte zu ihrem Outfit offene schwarze High Heels. Passend zum Kleid trug sie eine blaue Clutch und dunkel lackierte Fingernägel. Die blonde Mähne fiel im Seitenscheitel offen über die Schultern. Ihre Augen hatte sie mit dunklem Make-up betont.

