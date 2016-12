Leonardo DiCaprio: Sein Ruf als Womanizer eilt ihm voraus

Leonardo DiCaprio (42) ist bekannt für seine Filme - und seine häufiger wechselnden FrLeonardo DiCaprio: Sein Ruf als Womanizer eilt ihm vorauseundinnen aus der Model-Welt. Kaum verbringt er ein bisschen Zeit mit einer hübschen Blondine, schon gibt es neue Schlagzeilen. Wie auch jetzt: Angeblich ist er mit Bikini-Schönheit Paige Watkins (23) gesichtet worden, wie die "New York Post" unter Berufung auf Insider berichtet. In das Beuteschema des Oscar-Preisträgers würde sie tatsächlich gut passen: Wie viele seiner angeblichen Verflossenen ist Watkins ein blondes Model - auf ihrer Instagram-Seite zeigt sie, was sie zu bieten hat.

Am Donnerstag soll der "The Revenant"-Star mit seinen Freunden Lukas Haas (40) und Tobey Maguire (41) sowie einer Gruppe Models in Los Angeles um die Häuser gezogen sein. Dabei sollen sich der Hollywood-Star und die schöne Blondine, die auch schon in "GQ" zu sehen war, angeblich näher gekommen sein. Oder doch nicht? Ein Sprecher von Watkins' Modelagentur sagte laut "New York Post": "Es gibt keine Bestätigung, dass sie ein Paar sind, und sie haben auch nicht Händchen gehalten."

Eigentlich ist DiCaprio auch in festen Händen, seit Juni schon soll er mit "Sports Illustrated"-Model Nina Agdal (24) zusammen sein. Mit ihr wurde der Schauspieler in der vergangenen Woche in Mexiko gesichtet - und zwischen den beiden ist es angeblich auch ernst. Ein Sprecher des Schauspielers dementierte dann auch, dass zwischen ihm und Watkins irgendwas vorgefallen sei, "die Geschichte ist komplett falsch".