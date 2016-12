Tsunami-Warnung: Küstenorte in Chile werden evakuiert

Vor der Küste Chiles hat sich am Sonntag ein heftiges Erdbeben ereignet. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 7,7 an, die chilenische CSN mit 7,6. Demnach ereignete sich das Beben im Pazifik - südwestlich von der südchilenischen Hafenstadt Quellón.

Prelim M7.7 earthquake near the coast of Los Lagos, Chile Dec-25 14:22 UTC, updates https://t.co/8RemuChltH

— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 25. Dezember 2016