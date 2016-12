"Die Helene Fischer Show" im Live-Stream: Kein Weihnachten ohne Helene Fischer - das gilt auch im Jahr ihrer Auszeit. Und so präsentiert der Schlagerstar am 1. Weihnachtsfeiertag die sechste Auflage der Show.

Laut dem Sender ZDF, der die dreistündige Show in Kooperation mit ORF und SRF zeigt, erwartet den Zuschauer ein "Programm aus Musik, spektakulärer Artistik, überraschenden Duetten und Musicalinszenierungen". Das Spektakel wurde an zwei Tagen Anfang Dezember in der Düsseldorfer Messehalle aufgenommen.

Bei der Auswahl der Gäste setzen die Macher auf eine breite Zielgruppe: "Sex-Bomb"-Sänger Tom Jones (76) ist ebenso dabei wie die deutlich jüngeren Popstars Olly Murs (32) oder Tim Bendzko (31).

Angekündigt haben sich auch das Schlagertrio Klubbb3 mit Fischer-Freund Florian Silbereisen, der österreichische Liedermacher Rainhard Fendrich (66) sowie die Schlager-Legenden Bill Ramsey (85) und Roland Kaiser (64).

Außerdem gebe es "ein eigentlich unmögliches Duett mit Elvis Presley", das sich auch die King-Witwe Priscilla Presley (71) nicht entgehen lasse. Für Spaß soll zudem Puppen-Comedy mit Wiwaldi, Horst-Pferdinand und anderen Figuren des Comedian Martin Reinl (41) sorgen.

"Die Helene Fischer-Show" im Live-Stream sehen - so geht's

Das ZDF sendet die "Die Helene Fischer Show" am Sonntag ab 20.15 Uhr auch im Live-Stream. Diesen findet ihr auf der Homepage des Senders, aber auch bei unseren Kooperationspartnern, Magine TV und TV Spielfilm live.

Nach der Ausstrahlung findet ihr die Weihnachtsshow in der Regel in der ZDF-Mediathek als Video-on-Demand und könnt so Helene Fischer und ihre Gäste, wann immer ihr wollt, sehen.

(sk)