Heikle Phase hat begonnen: Sprengmeister versuchen, gigantische Bombe in Augsburg zu entschärfen | dpa

Augsburg ist im Ausnahmezustand. Am ersten Weihnachtsfeiertag soll eine 1,8 Tonnen schwere Bombe entschärft werden. Nach 15 Uhr begann die heikelste Phase der Arbeit.

Größte Evakuierung wegen einer Bombe seit dem Krieg: um 15 Uhr geschafft

Bis 10 Uhr mussten 54.000 Augsburger am ersten Weihnachtsfeiertag ihre Wohnungen in der Innenstadt verlassen haben. Danach kontrollierten Tausende Polizisten und Feuerwehrleute, ob die Sicherheitszone geräumt ist. Sie klingelten an den Häusern und fuhren mit Lautsprecherwagen durch die Straßen.

Wer zu dieser Zeit noch unterwegs war, wurde aus dem Gefahrenbereich gebracht. Vereinzelt gab es Menschen, die sich weigerten, zu gehen. "Den einen oder anderen mussten wir positiv beeinflussen, um die Bewohner zum Verlassen des Schutzbereichs zu bewegen", sagte ein Polizeisprecher.

Gegen 15 Uhr konnten die zwei Spezialisten eines Kampfmittel-Räumkommandos mit der Arbeit beginnen. Es wurde nicht ausgeschlossen, dass die Entschärfung mehrere Stunden dauert.

Räumung dauerte länger als gedacht

Obwohl zunächst alles nach Plan lief, dauerte die Räumung des Sperrgebiets von eineinhalb Kilometern um die Bombe etwa eine Stunde länger als geplant.

Weil sich viele gehbehinderte Menschen erst kurzfristig bei den Behörden meldeten und um Krankentransporte baten, kam es bei der Räumung der Sicherheitszone zu Verzögerungen. Die Stadt habe mit etwa 400 Fahrten gerechnet, letztlich seien es 560 geworden, berichtete Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU).

Heikle Phase der Entschärfung hat begonnen

Spezialisten eines Kampfmittelräumdienstes arbeiten nun schon seit mehr als zwei Stunden an der Entschärfung. Die beiden Experten mussten mehrere Zünder an der Luftmine unschädlich machen. Es wurde nicht ausgeschlossen, dass die Entschärfung mehrere Stunden bis in die Nacht dauert.

Auf Twitter teilt die Stadt, deren Internetseite wegen des großen Interesses zeitweise nicht mehr erreichbar ist, mit, eine kontrollierte Sprengung sei nicht geplant.

Keine kontrollierte Sprengung der Fliegerbombe geplant. Nach Entschärfung ggf. kontrollierte Sprengung der Zünder mit evtl. Knallgeräuschen. — Stadt Augsburg (@AugsburgCity) 25. Dezember 2016

Tausende ehrenamtliche Helfer im Einsatz

Etwa 4000 Helfer vom Bayerischen Roten Kreuz, Feuerwehren und Bereitschaftspolizisten aus ganz Bayern waren für den Einsatz nach Augsburg gekommen. Einige waren dazu am ersten Weihnachtsfeiertag schon kurz nach Mitternacht in ihren Heimatorten losgefahren.

Noch nie so große Bombe in Augsburg entdeckt

In Augsburg werden immer wieder Fliegerbomben entdeckt, darunter war allerdings noch nie eine so große Bombe. Die Region Augsburg war als wichtiger Stadtort der Flugzeugindustrie ein Rüstungszentrum der Nazis, die Stadt wurde im Zweiten Weltkrieg mehrfach von den Alliierten bombardiert.

Die bislang bundesweit größte Evakuierung wegen einer Fliegerbombe gab es im Jahr 2011 in Koblenz, dort waren 45.000 Einwohner betroffen.