Basketball im Livestream: Seht ratiopharm Ulm - FC Bayern am 26. Dezember online - Video

Im Livestream: FC Bayern München - ratiopharm Ulm

Am 26. Dezember findet das Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga statt

ratiopharm Ulm - FC Bayern im Livestream: Am 26.12 findet in der Basketball-Bundesliga ein Spitzenspiel der Extraklasse statt. Der frischgebackene Tabellenführer ratiopharm Ulm ist zu Gast beim momentan drittplatzierten FC Bayern München.

Aus dem letzten Duell gingen die Ulmer mit einem deutlichen Sieg hervor: Zuhause in der ratiopharm-Arena gewannen die Schwaben eindeutig mit 91:72.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag soll es nun andersherum gehen. Um 19.00 Uhr treffen die beiden Mannschaften in Audi-Dome in München aufeinander.

Das Basketball-Spiel im kostenlosen Livestream sehen

Das Duell zwischen Ulm und München könnt ihr um 19.00 Uhr live im Free-TV bei Sport 1 sehen. Außerdem könnt ihr das Basketball-Spiel auch online im kostenlosen Livestream des Senders verfolgen.

Alle anderen Basketball-Begegnungen des Tages könnt ihr wie gewohnt im Livestream der Telekom sehen.

➨ Mehr zum Thema: Die Basketball-Bundesliga im Livestream sehen - so geht's

(cho)