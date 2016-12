Li Bingbing zeigt den besten Look des Tages

Li Bingbing (43, "Transformers 4: Ära des Untergangs") präsentierte sich bei einer Charity Night des "Tencent Board Game Annual Festivals" in Sanya, China in einem romantischen Ballkleid aus Seide. Die bodenlange Robe war obenrum aus einem glänzenden Satin-Stoff gemacht, der Rock war aus Chiffon. So erinnerte das Kleid an ein großes Ballerina-Tutu.

Die Robe kombinierte die Schauspielerin mit schlichtem weißen Schmuck und dazu passend lackierten Nägeln. In Sachen Haare und Make-up hielt es Li Bingbing klassisch: Ihre schwarzen, langen Haare hatte sie nach hinten gekämmt. Ein Hingucker war ihr roter Lippenstift.

Sie wollen sich so schön klassisch kleiden wie Li Bingbing? Ein ähnliches Kleid gibt es hier