Jennifer Lopez gewährt süße Einblicke in ihr Familienleben

An den Feiertagen kommt die ganze Familie zusammen. So ist das auch bei Jennifer Lopez (47, "Ain't Your Mama"). Pünktlich zum Fest postete die Latina ein Video auf ihrem Instagram-Account, in dem sie einen süßen Einblick in ihr Familienleben gewährt. Darin sieht und hört man, wie sie ihre Mutter Guadalupe Rodriguez ins Zimmer ruft. Die taucht brav auf - und legt mit einer pfiffigen Weihnachtsperformance los.

Die Puerto Ricanerin singt den Klassiker "Feliz Navidad" von José Feliciano und wirbelt dabei gut gelaunt durchs Zimmer. Sie motiviert auch die anderen im Raum - unter anderem Lopez' Zwillinge Emme Maribel und Maximilian David (8) - zum Mitsingen. Wie das Video zeigt, sitzt die Familie gemütlich vor einem offenen Feuer.

"Feliz Navidad" mal anders

Passend zur Song-Auswahl ihrer Mutter kommentierte J.Lo das Video mit der spanischen Version von "Frohe Weihnachten" und setzte Hashtags wie "#großmutterliebe #mommy und #Lupeistgelandet. Dieser amüsante Einblick in ihr Familienleben kommt bei den Fans natürlich super an. In nur wenigen Stunden wurde das Video schon zwei Millionen Mal angesehen.

Dass die Mutter von Jennifer Lopez äußerst lebhaft und voller Energie ist, hat sie übrigens schon öfter bewiesen. Vor allem ihr Auftritt bei Lopez' Show-Premiere in Las Vegas sorgte für Aufsehen. J.Los Mutter konnte sich vor Aufregung nicht auf dem Sitz halten und feierte ausgelassen zur Musik ihrer Tochter.