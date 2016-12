Insider verrät: "Sex and the City 3" kommt in die Kinos

Es geht angeblich bald wieder um Mode, Cocktails und Sex. Laut "RadarOnline.com" sollen Sarah Jessica Parker (51) alias Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon (50) als Miranda Hobbes und Kristin Davis (51) als Charlotte York tatsächlich "Sex and the City 3" drehen. Auch Autorin Candace Bushnell (58) ist demnach wieder mit an Bord. Kim Cattrall (60), die in der Kult-Serie und den beiden bisherigen Streifen Samantha Jones spielte, würde demnach in dem geplanten Kinofilm fehlen. Warum, ist unklar.

"All diese Frauen haben offiziell für den dritten SATC-Film unterschrieben", sagte ein Insider, der mit dem Projekt vertraut sein soll. "Der Deal ist durch und das Drehbuch wurde von allen Frauen abgesegnet." Nur Parker soll angeblich zunächst Probleme mit dem Skript gehabt haben und hätte fast nicht unterschrieben. Das ist aber offenbar auch geklärt, denn wie es bei "RadarOnline" heißt, beginnt der Dreh schon im Sommer... Die beliebte TV-Serie lief von 1998 bis 2004, es gibt sechs Staffeln mit 94 Episoden sowie die Kinofilme "Sex and the City - Der Film" (2008) und "Sex and the City 2" (2010).

Zu "Sex and the City" soll es im TV auch ein Spin-off geben. Mehr dazu auf Clipfish