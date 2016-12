Helene Fischer singt mit A-capella-Gruppe

Dieser Auftritt könnte spannend werden: Die New Yorker A-capella-Heroen von Naturally 7 werden bei der großen "Helene Fischer Show" (am 25. Dezember ab 20:15 Uhr im ZDF) mit der Schlagerkönigin (32) einen gemeinsamen Auftritt hinlegen. Zusammen singen die Musiker den Song "Hello" von Adele, der auch auf dem neuen Album "Both Sides Now" der US-Band zu finden ist.

Naturally 7 sind welweit für ihre eigenen Lieder aber auch für Interpretationen bekannter Künstler berühmt. Ihre Eigenkomposition "Wall Of Sound" haben sie auf drei Welttourneen mit Michel Bublé (41) präsentiert: in 467 Konzerten, 25 Ländern und vor über 4 Millionen Zuschauern.

