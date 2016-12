Die tagelange Flucht von Anis Amri endete am Freitagmorgen: Der europaweit gesuchte, mutmaßliche Attentäter vom Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz wurde in Mailand erschossen. Seine Familie könnte nun finanziell von seinemTod profitieren, glauben Terrorismus-Experten.

Im Video oben seht ihr die Erklärung.

(pb)