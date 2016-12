Katzenbergers Weihnachtsfest im Live-Stream: "Daniela und Lucas" an Heiligabend online sehen - Video

"Daniela und Lucas - Das Weihnachtsfest" an Heiligabend sehen

RTL 2 zeigt die Feier der Katze live ab 20.15 Uhr

Im Video erklären wir: So seht ihr die Show von RTL 2 im Live-Stream

Katzenbergers Weihnachtsfest im Live-Stream: Während sich der große Rest der Nation ins Private verkriecht und dort Geschenke auspackt, gehen im Hause Katzenberger die roten Lichter der Fernsehkameras an.

Daniela Katzenberger (30), allgemein bekannt für ihre recht locker gehandhabte Privatsphäre, lässt ihre familiäre Weihnachtsfeier live und zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr auf RTL 2 übertragen.

In den vergangenen Wochen hat der Sender schon die Vorbereitungen des Promi-Pärchens Katzenberger-Cordalis begleitet. Es lässt sich daher erahnen, wie die Feier aussehen könnte. Wenn es nach dem Geschmack der Hausherrin geht, dürfte die Farbe Rosa eine wichtige Rolle spielen.

Als Ort der Feier hatten Katzenberger und Lucas Cordalis Österreich ausgeguckt, unter anderem, um einigermaßen schneesicher zu sein. Optisch wollte man sich am Video zum ewigen Weihnachts-Popsong "Last Christmas" von Wham! orientieren.

Hinzu kommen die beiden hinter dem Ehepaar stehenden Familienclans. Der eine aus der Pfalz, der andere mit griechischen Wurzeln und mit Schlagersänger Costa Cordalis ("Anita") an der Spitze. Es ist nicht davon auszugehen, dass man sich anschweigen wird.

"Daniela und Lucas - Das Weihnachtsfest" im Live-Stream sehen

Der Free-TV-Sender RTL 2 zeigt "Daniela und Lucas - Das Weihnachtsfest" an Heiligabend auch im Live-Stream. Diesen könnt ihr zum Beispiel auf dem Senderportal TVnow abrufen. Auch die Streamingportale Magine TV und TV Spielfilm live, die beide Kooperationspartner der Huffington Post sind, bieten die RTL-2-Übertragungen online an.

Allen Angeboten gleich ist: Sie sind mit einem kostenpflichtigen Abo für das jeweilige Portal verbunden.

Das verbinden Daniela und Lucas mit Weihnachten

"Ich verbinde mit Weihnachten eigentlich keine sehr große Besinnlichkeit. Bei meiner temperamentvollen Familie ging es schon ordentlich zur Sache", sagt Katzenberger über ihre früheren Weihnachtsfeste.

Die Cordalis-Seite verbindet mit diesen auch den obligatorischen Kirchgang. "Wir sind an Weihnachten immer in die Kirche. Das werden wir auch dieses Jahr so machen", sagt Lucas Cordalis, Sohn von Sänger Costa. "Auch da ist die Kamera dabei."

