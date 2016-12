Christmette mit Papst Franziskus im Live-Stream: So seht ihr die "Heilige Nacht in Rom" - Video

Papst Franziskus hält an Heiligabend die Christmette um 21.30 Uhr

Zwei Sender übertragen den Gottesdienst aus dem Vatikan

Christmette mit Papst Franziskus im Live-Stream: Die Feierlichkeiten zu Weihnachten werden überschattet von Krisen und Konflikten - in Rom erinnert ein Fischerboot in der großen Krippe auf dem Petersplatz an das Leid der Flüchtlinge.

Spätestens am Samstag werden das Boot und der festlich geschmückte Tannenbaum umgeben sein von Zehntausenden Gläubigen aus aller Welt, die der Christmette von Papst Franziskus folgen wollen. Den Gottesdienst feiert der Pontifex am Samstagabend um 21.30 Uhr im Petersdom in Rom. Im vergangenen Jahr galten wegen Terrorgefahr verschärfte Sicherheitsmaßnahmen.

Christmette mit Papst Franziskus im Live-Stream sehen - so geht's

Wer zu Heiligabend nicht in Rom sein kann, hat die Möglichkeit, die Christmette auf wirklich guten Plätzen zu verfolgen - und zwar direkt am heimischen Bildschirm. Verschiedene Sender übertragen den Weihnachtsgottesdienst im Vatikan auch in Deutschland - und zwar auch kostenlos im Internet:

Bayerischer Rundfunk im Live-Stream: Die Übertragung beginnt um 21.25 Uhr

Der katholische TV-Sender EWTN zeigt die Christmette ab 21.30 Uhr im kostenlosen Live-Stream

