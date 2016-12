Carrie Fisher: Schwerer Herzinfarkt im Flugzeug

Große Sorge um den "Star Wars"-Star Carrie Fisher (60)! Wie übereinstimmend mehrere US-Medien berichten, erlitt die Schauspielerin in einem Flugzeug einen schweren Herzinfarkt. Demnach soll sich der medizinische Notfall kurz vor der geplanten Landung in Los Angeles ereignet haben. Noch an Bord sollen sich Passagiere und die Crew um Fisher gekümmert und lebenserhaltende Maßnahmen ergriffen haben.

Nach der Landung soll die Prinzessin-Leia-Darstellerin mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden sein. Der Zustand von Fisher sei kritisch, genauere Informationen liegen bislang allerdings noch nicht vor.

